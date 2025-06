“Raptus d’amore”: l’Arci Avellino discute di violenza di genere nel linguaggio giornalistico

La “primavera transfemminista” dell’ARCI di Avellino è ormai al suo ultimo step. A conclusione di diversi mesi in cui L’Anno Zero del festival si è ramificato in diverse zone della provincia irpina, tra musica, teatro, proiezioni, dibattiti, letture e laboratori, tutti in una prospettiva di genere, l’ultimo appuntamento sarà nel capoluogo, nella nuova sede di LSD – Libero Spazio D’Arte, in Via Partenio, 27, Via Partenio, 29, 83100 Avellino AV.

Sabato 21 giugno, alle 18:30, a discutere di violenza di genere nel linguaggio giornalistico, saranno le giornaliste irpine Rosaria Carifano, Elena Russo e Maria Laura Amendola.

Come cornice del dibattito, sarà proiettata una mostra a tema dall’Archivio “Manifesti Politici”, un progetto a cura di Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, finanziato dall’Unione Europea, dal Ministero della Cultura e dall’ente regionale emiliano.

«Siamo molto soddisfatte di questo anno zero che ci ha permesso di sperimentare e metterci alla prova con una programmazione diversa. – dichiara Sara Plutino, responsabile per l’ARCI Avellino dell’area transfemminista – Attraverseremo quest’ultimo momento di confronto con lo stesso desiderio di sempre di metterci in discussione, e sfrutteremo al massimo l’estate in arrivo per immaginare una seconda edizione ancora più interessante e piena di spunti Lo spazio di discussione è aperto, chiunque voglia mettersi in gioco è ben accetto, non aspettiamo altro».