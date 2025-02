Un furto semplice o i malviventi volevano portare via i server della videosorveglianza

PAGO VALLO LAURO- Un semplice furto o la volontà di eliminare gli occhi elettronici del Comune, puntati su zona strategiche come la Nazionale che conduce verso il nolano? A distanza di alcune ore dal secondo raid in pochi mesi negli uffici del Comune di Pago Vallo Lauro, anche alla luce del bilancio del raid, ci sarebbe anche questa ipotesi al vaglio degli inquirenti. A condurre le indagini sono gli agenti del Commissariato di Polizia agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. I ladri avrebbero puntato ai server. Proprio quelli in uso alla Polizia Municipale per la videosorveglianza della zona, da qualche mese ripristinata da parte dell’amministrazione comunale guidata da Antonio Mercogliano. Nel ventaglio delle ipotesi, considerato che i malviventi non avrebbero portato via null’altro di significativo ci sarebbe anche questa opzione, che rende di fatto più inquietante il raid avvenuto negli uffici comunali di Pago Vallo Lauro.