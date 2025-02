Grottolella e Altavilla: i furti degli ultimi giorni preoccupano: droni a supporto delle forze dell’ordine

ALTAVILLA IRPINA- I furti degli ultimi giorni tra Altavilla Irpina e Grottolella preoccupano la comunità. Cosi’ il sindaco di Altavilla Mario Vanni ha deciso di scrivere ai suoi concittadini per rappresentare che: “Negli ultimi giorni siamo stati testimoni di una serie di furti che hanno generato preoccupazione all’interno della nostra comunità. Comprendo perfettamente le vostre paure e voglio rassicurarvi: l’Amministrazione comunale è pienamente consapevole della situazione e sta lavorando senza sosta per garantire la sicurezza di tutti”.

E ha aggiunto: “Anche in questo momento il sottoscritto è in strada di ritorno da un monitoraggio insieme alle forze dell’ordine con le quali il rapporto è costante e collaborativo. Sono stati intensificati i controlli sul territorio e, per rafforzare ulteriormente le attività di sorveglianza, abbiamo attivato anche l’utilizzo di droni, che rappresentano un valido supporto nel monitoraggio delle aree più sensibili.Ovviamente c’è qualcuno che prova a speculare su queste notizie, ma il mio invito è di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta e a collaborare con le autorità. La sicurezza è una responsabilità condivisa, e solo insieme possiamo tutelare al meglio la nostra comunità.Per qualsiasi segnalazione o confronto resto qui a vostra disposizione, in attesa di risentirci per ulteriori sviluppi”. Nella vicina Grottolella, il Partito Democratico lancia l’ Sos per i furti e chiede un consiglio comunale tematico. “Negli ultimi giorni, la nostra comunità è stata colpita da numerosi e gravi furti nelle abitazioni, creando un clima di insicurezza e paura.Come 𝗣𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗚𝗿𝗼𝘁𝘁𝗼𝗹𝗲𝗹𝗹𝗮, ci facciamo portavoce delle preoccupazioni dei cittadini e chiediamo con forza che vengano prese misure concrete per garantire la sicurezza di tutti.

Per questo abbiamo chiesto all’Amministrazione Comunale di Grottolella un Consiglio Comunale tematico o un incontro pubblico per informare la cittadinanza.𝗡𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲!La nostra gente merita tranquillità e protezione. Chiediamo risposte immediate e soluzioni efficaci”.