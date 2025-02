Rapina simulata, dopo l’interrogatorio arresti domiciliari per i tre indagati

ATRIPALDA- Il Gip del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone ha accolto l’istanza di attenuazione della misura cautelare nei confronti dei tre indagati per la rapina simulata all’agenzia di scommesse Planet Win di Atripalda dello scorso sei gennaio, formalizzata al termine dell’interrogatorio di garanzia dai difensori, gli avvocati Gerardo Santamaria e Rita Cesta. Verosimilmente, anche perché i termini del loro interrogatorio non sono noti e secretati, ci sarebbe stato da parte dei tre un atteggiamento che ha convinto il Gip ad attenuare la misura. Gli indizi nei loro confronti, raccolti in pochissimi giorni dai Carabinieri della stazione di Atripalda e dai militari del Nucleo Investigativo, coordinati dal pm Cecilia Annecchini, sono stati piuttosto gravi, tanto che era arrivata la misura cautelare nei loro confronti. Nei prossimi giorni sarà più chiaro cosa e’ emerso dagli interrogatori di garanzia.