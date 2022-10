L’annuncio del sindaco: “Venerdì riapre l’ex cinema Eliseo”

Avellino si appresta a vivere un’altra giornata storica. Dopo il taglio del nastro dell’autostazione, a brevissimo ce ne sarà un altro, quello dell’ex cinema Eliseo. Dopo tantissimi anni di agonia di uno dei beni pubblici più importanti della città capoluogo, all’incirca venti, l’edificio di corso Europa sarà riconsegnato agli avellinesi, e non solo, venerdì 28 ottobre. Un grande evento.

Ad annunciarlo è lo stesso sindaco di Avellino Gianluca Festa che aggiunge: “Sarà una giornata storica sia per la città che per l’amministrazione comunale. Un grande obiettivo raggiunto per noi e per la struttura simbolo della cultura cinematografica ad Avellino”.

Maggiori dettagli saranno svelati nel corso di una conferenza stampa che si dovrebbe tenere dopodomani, giovedì