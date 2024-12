Un corteo dei compagni di classe, studenti e tifosi per Angelo e per la sicurezza stradale

AVELLINO- “Fino a quando il tuo sorriso risuonera’ dentro di noi, tu sarai sempre presente: al prossimo colpo di testa”. Ci sara’ anche questo striscione, che campeggia sull’ITT Guido Dorso ad aprire domani mattina alle otto e trenta il corteo per commemorare il diciottenne di Montoro deceduto dopo una settimana di lotta tra la vita e la morte al Moscati a seguito di un violento incidente sul Raccordo. Alle otto e trenta gli studenti, i suoi compagni di classe e i tifosi dei Lupi a cui era appassionato il diciottenne, si troveranno per un corteo che da Piazza Liberta’ raggiungera’ San Ciro. In prima fila ci saranno proprio i suoi compagni di classe, fiori e fumogeni, come quelli per il suo ultimo addio a Torchiati di Montoro. Sara’ anche un occasione importante oltre che per ricordare Angelo anche per sensibilizzare sulla sicurezza stradale, dopo tutte le tragedie che si sono consumate in questi ultimi mesi.