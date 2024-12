Due serate da non perdere all’Agriturismo Il Rivolo

L’Agriturismo Il Rivolo, immerso nella suggestiva cornice di Bagnoli Irpino, ci invita a due serate all’insegna del gusto e della tradizione.

La serata del Baccalà: un viaggio nel gusto

Il 6 dicembre saremo trasportati in un’esperienza culinaria unica dedicata interamente al baccalà. Il menù, ricco di proposte originali e gustose, ci delizierà con:

Antipasti: Un’insalatina di rinforzo di baccalà per iniziare, seguita da un filetto di baccalà con crema di sedano e patate, un connubio di sapori delicati e avvolgenti.

Primo: Un classico rivisitato, il fusilli avellinese con genovese di baccalà, un piatto che unisce la tradizione alla creatività.

Secondo: Una zeppola di baccalà, croccante fuori e morbida dentro, accompagnata da broccoli saltati e polvere di peperone crusco, un tocco di piccantezza che esalta i sapori.

Dolce: Un semifreddo alla vaniglia con arance e mandorle croccanti, per concludere in dolcezza.

Il tutto accompagnato da una piccola pasticceria di Natale, per un’atmosfera ancora più festosa.

L’8 dicembre: un menù per tutti i gusti a pranzo

Il 8 dicembre, l’Agriturismo Il Rivolo ci propone un menù più ampio, con diverse opzioni per soddisfare ogni palato:

Antipasti: Potremo scegliere tra una degustazione di antipasti caldi o una selezione di salumi e formaggi irpini, per un aperitivo ricco e variegato.

Primi: Tra i primi, troveremo il classico fusilli avellinese con ragù bianco e tartufo nero, un piatto che esalta i profumi del tartufo, e la lasagna della tradizione, un comfort food sempre apprezzato.

Secondi: Per secondo, potremo optare per la tagliata di vitello con patate e porcini croccanti, un piatto robusto e saporito, o per i bocconcini di maiale con patate e papacelle, una variante più delicata.

Dolce: L’alberello al tiramisù su crumble di savoiardi sarà la conclusione perfetta per un pasto indimenticabile.

Anche in questa occasione, non mancherà la piccola pasticceria di Natale.

Non perdere l’occasione di trascorrere due serate indimenticabili all’Agriturismo Il Rivolo, gustando i sapori autentici della tradizione irpina

