Progetto “Malika”, in Comune la presentazione del Patto contro le discriminazioni

– E’ tutto pronto per la presentazione ufficiale del “Patto di Comunità contro le Discriminazioni”, in programma domani, 2 dicembre, alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino.

Si tratta di un progetto che rientra nell’ambito del progetto Centro Malika: Centro Servizi di Prevenzione e Contrasto alle Discriminazioni Motivate da Orientamento Sessuale e Identità di Genere”, promosso dal Comune di Avellino e sostenuto dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’incontro, presieduto dal Mattia Peradotto, coordinatore dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), vedrà la partecipazione delle Istituzioni, di Enti No-Profit e di Organizzazioni Sindacali locali, che hanno collaborato alla stesura del documento durante l’anno. L’obiettivo dell’incontro è condividere valori, linee di indirizzo e strategie operative in tema di prevenzione e contrasto alle discriminazioni. Parteciperanno, tra gli altri, il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, e la vice-sindaco con delega alle Pari opportunità, Marianna Mazza.

«In questa progettualità – spiega il Sindaco, Laura Nargi – non abbiamo puntato soltanto a fornire un sopporto concreto alle vittime di violenza e discriminazione di genere, già assicurato dallo sportello “Malika”, ma anche a mettere insieme tutti gli attori già coinvolti in queste azioni per fare fronte comune, creando una carta valoriale e una mappatura delle azioni già in corso. Con il Patto antidiscriminazione – conclude Nargi – il Comune si fa promotore di una vera e propria rete territoriale antidiscriminazioni».