Un arresto per possesso di ordigni esplosivi

I militari della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (BN) hanno tratto in arresto un uomo della valle telesina per possesso di ordigni esplosivi di alto potenziale. Gli investigatori hanno effettuato una serie di perquisizioni – d’iniziativa – presso più obiettivi e giunti in un garage di una di esse hanno individuato un baule al cui interno vi erano 4 manufatti con miccia, un dispositivo elettronico ed un telecomando, tutto in ottimo stato di conservazione.

Data la natura di quanto rinvenuto sono stati subito attivati gli artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli che, giunti sul posto, hanno provveduto ad esaminare e catalogare gli artifizi come ordigni esplosivi improvvisati di fattura artigianale, potenzialmente micidiali.

Oltre all’esplosivo, per un peso totale di circa 1,2 kg, vi era un dispositivo di attivazione

radiocomandato con un pacco batteria ed un telecomando. Il materiale è stato messo in

sicurezza dagli artificieri e posto sotto sequestro. Il proprietario dell’abitazione è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Benevento a disposizione dell’A.G..

La persona in stato di arresto, allo stato, è sottoposta ad indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.