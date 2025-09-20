“Acqua, Impresa, Futuro”: martedì De Luca a Serino

Martedì 23 settembre, alle ore 17:00 nell’Area PIP di Serino (AV), si terrà l’evento “Acqua, Impresa, Futuro”, promosso dalla Regione Campania e dal Comune di Serino.

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca sarà presente per inaugurare gli Incubatori di Impresa, un passo concreto verso l’innovazione e il sostegno alle attività produttive locali.

A seguire, alle ore 17:30, si terrà un focus tematico sulla crisi idrica, tra storia e gestione futura. A introdurre i lavori sarà il Sindaco di Serino, Vito Pelosi, mentre l’ingegnere F. Argenio interverrà sul tema “Le acque di Serino”. Le conclusioni saranno affidate nuovamente al Presidente De Luca.