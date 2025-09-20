FOTO/ La targa della vittima della camorra torna al suo posto grazie a Polizia e Comune

LAURO- La targa apposta da Libera sotto la lapide di Nunziante Scibelli, vittima innocente di camorra, scomparsa per motivi ancora in fase di accertamento qualche settimana fa (non si esclude possa anche essere stata causata dalle intemperie) torna al suo posto. Tutto grazie al Commissariato di Polizia, guidato dal vicequestore Elio Iannuzzi, al Comune di Lauro e a Libera, che aveva apposto anni fa la targa. “La memoria non si cancella” si legge nella nuova targa che questa mattina alla presenza del Questore di Avellino Pasquale Picone, è stata scoperta dal referente provinciale di Libera Davide Perrotta dai nipotini di Nunziante Scibelli. Era stato proprio il questore Picone, nelle ore immediatamente successive alla scomparsa della targa a rappresentare la necessità di ripristinare subito un segno di memoria della brutalità della camorra nel Vallo di Lauro. Una iniziativa subito supportata dal Commissariato e dal Comune di Lauro. Questa mattina insieme al Questore Pasquale Picone e al dirigente del Commissariato di Ps di Lauro Elio Iannuzzi erano presenti alla informale cerimonia di scopertura della nuova targa, i familiari di Nunziante Scibelli, il sindaco Rossano Sergio Boglione e il consigliere Paola Scafuro, insieme ai referenti locali e provinciali di Libera, Davide Perrotta, Francesco Iandolo e Pasquale Colucci. Una mattinata di sole, non solo per il clima ma anche per la memoria ed il segno lasciato grazie alla iniziativa delle istituzioni.

