Un anno senza Franco D’Ercole: giovedì il ricordo del politico “della coerenza”

AVELLINO- Un anno senza Franco D’Ercole. Sara’ proprio nel giorno del primo anniversario della scomparsa del politico del centrodestra irpino e nella città capoluogo che, su iniziativa del Centro Studi “Tatarella – D’Ercole, ci sara’ un’iniziativa pubblica per ricordare la “politica della coerenza” che ha saputo interpretare. L’appuntamento è alle 10:30 al Circolo Della Stampa. Trasversale il parterre che sarà presente al ricordo. A partire dai due ex governatori della Campania, Stefano Caldoro e Antonio Bassolino, l’ ex parlamentare Alberta De Simone, i deputati Gianfranco Rotondi e Maurizio Gasparri, il senatore Sergio Rastelli, il capogruppo di Fdi ed ex ministro Gennaro Sangiuliano. Le conclusioni affidate a Fabrizio Tatarella.