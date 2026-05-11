Giovani, donne e fragili: il Movimento Cinque Stelle discute con la senatrice Bilotti

AVELLINO- Giovani, donne e fragili. Il ciclo di incontri promosso dal Movimento Cinque Stelle nell’ambito della “Citta’ che verra’” , oggi vedrà discutere su queste problematiche i candidati al consiglio comunale di Avellino e la parlamentare Anna Bilotti, componente della Commissione Giustizia, Antimafia, Femminicidio e delitti di genere , Diritti Umani. All’appuntamento, presso il Comitato Elettorale di Piazza Liberta’, ci saranno gli interventi di Matteo Pinchera, del Network Giovani del Movimento Cinque Stelle e dei candidati Luigi De Pace, Anna D’Aliasi, Sandro Pascale, Maria Cioffi, Tiziana Guidi e Federico Rocco.