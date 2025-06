Un abbraccio per minori fragili e in difficoltà: a Castelvetere si parla di affidamento familiare

“Un legame in più su cui contare” è il titolo dell’incontro in programma Lunedì 30 Giugno, alle 18, nella Sala Consiliare del Comune di Castelvetere sul Calore.

L’appuntamento rientra nel progetto “Percorsi sperimentali finalizzati alla promozione di affidamenti ed adozioni difficili”, portato avanti dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 in sinergia con il Centro Studi Affido, che nasce con l’intento di rispondere concretamente al bisogno di accoglienza di minori in condizioni di particolare fragilità o complessità, che necessitano di essere inseriti in un contesto familiare stabile e sereno. Attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione e accompagnamento, il progetto intende promuovere una cultura dell’accoglienza più ampia, inclusiva e consapevole, sostenendo chi è disponibile ad aprirsi a forme di affido e adozione che richiedono particolare attenzione, cura e preparazione.

L’accoglienza familiare rappresenta una risorsa fondamentale per garantire a bambini e ragazzi privi di un contesto adeguato l’opportunità di crescere in un ambiente protetto e affettivamente significativo. Promuovere l’affidamento e l’adozione di questi bambini e ragazzi significa riconoscere e valorizzare la capacità della comunità di prendersi cura dei più vulnerabili, attivando percorsi che non solo informano, ma soprattutto sostengono le

famiglie disponibili all’accoglienza.Il confronto rappresenta un momento di dialogo e

riflessione collettiva, finalizzato a informare, orientare e coinvolgere, anche attraverso la creazione di una rete sul territorio, le persone interessate ad attivarsi in percorsi di accoglienza particolarmente delicati e di grande valore sociale.

Rivolto a persone e famiglie che hanno a cuore il futuro di ragazzi e bambini, l’incontro sarà aperto dai saluti del Sindaco di Castelvetere sul Calore Enrico Cataldo.

Interverranno anche Carmine De Blasio, Direttore generale del Consorzio Servizi Sociali A5 di Atripalda e Marilena Di Lollo, Direttrice Esecutiva del Centro Studi Affido. Prevista anche la partecipazione del mondo associativo locale, composto da diverse realtà molto sensibili al tema dell’affidamento familiare.