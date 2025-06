Sanita’, ecco chi sono i nuovi vertici di ASL e Azienda Ospedaliera Moscati

AVELLINO- Maria Concetta Conte e Germano Perito, i due nuovi manager della Sanita’ in Irpinia scelti dalla Regione Campania. Entrambi alla prima nomina da direttore generale. Ecco chi sono i due nuovi vertici di ASL e Azienda Moscati di Avellino. A partire da Maria Concetta Conte, irpina, medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, è l’attuale direttore sanitario dell’Asl Avellino. Per molti una sorpresa la sua nomina. Non certo per colleghi e operatori delle aziende sanitariw dove ha lavorato. Molto apprezzata per la dinamicita’ e la competenza. E’ al suo primo incarico da direttore generale. Precedentemente è stata direttore sanitario all’Asl di Benevento, all’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino e subcommissario sanitario all’Asl Napoli 1. Al Moscati c’è un ritorno. Quello di Germano Perito, salernitano, attuale direttore amministrativo dell’Asl Salerno, è stato direttore amministrativo all’Azienda Moscati nel triennio 2019-2022. E precedentemente sempre direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. Laureato in Economia e Commercio