Montoro, in tre mesi cadono accuse di maltrattamenti e stalking per un 41enne

MONTORO- Assolto dall’accusa di stalking a pochi mesi dall’assoluzione da quella di maltrattamenti sempre nei confronti della sua ex, con cui aveva avuto una convivenza e che lo aveva denunciato per gli atti persecutori. Per un quarantunenne di Montoro, difeso dall’avvocato Elvira De Leo, finito sotto processo due volte per le accuse della ex è arrivata ieri la seconda assoluzione, quella per l’accusa che gli era costata anche l’applicazione del divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico. Per comprendere i motivi per cui il giudice monocratico ha deciso di mandare assolto l’imputato, anche la Procura aveva fatto la stessa richiesta, bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino. La difesa aveva comunque puntato prevalentemente la sua attività istruttoria sulla mancanza di credibilità di quanto narrato e denunciato dalla presunta vittima. Anche depositando documenti e tracce di quello che il proprio assistito sosteneva.