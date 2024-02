Ancora shock in città dopo la strage di Costantino e Alessandra Mazza in via Bosco dei Preti. Un anziano ultranovantenne si è infatti lanciato dal proprio balcone di casa in Via Raimo nel popoloso quartiere cittadino di Rione Mazzini e nell’impatto ha perso la vita.

L’anziano, stando alle indiscrezioni raccolte, era affetto da importanti patologie. Sul posto immediato l’arrivo dei Carabinieri e di un’ambulanza del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 92enne.