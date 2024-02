Delibere Giunta Festa, De Lieto e Sannino dalla parte dell’onorevole Gubitosa

Quanto dichiarato agli organi di stampa dal Deputato Michele Gubitosa circa le delibere della Giunta comunale di Avellino non fa una piega. Al riguardo il segretario generale nazionale della “Federazione Sicurezza e Difesa” Antonio de Lieto e Gennaro Sannino segretario nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) hanno dichiarato: È doveroso rendere sempre più visibili le delibere comunali dal momento che sono atti pubblici che le più delle volte riguardano i cittadini di Avellino. Ciò premesso le predette OO.SS. si schierano dalla parte del deputato Gubitosa ed invitano il Sindaco Festa a pubblicare le delibere della giunta comunale in luoghi idonei visibili a chiunque. Nella circostanza i segretari delle OO.SS. sopra menzionati richiamano la nota nr.101/SN/24 del 22 gennaio 2024 diretta al Sindaco Festa inviata a mezzo PEC all’Ufficio protocollo del Comune di Avellino. Ad oggi il signor sindaco ancora non ha risposto. Nella missiva di cui trattasi si richiama l’attenzione dell’Amministrazione comunale di prestare ancor più attenzione ai disabili nell’eliminare tutte le barriere architettoniche che a nostro giudizio (hanno evidenziato de Lieto e Sannino) è un dovere di qualsiasi società civile. Con l’occasione si evidenziano altresì le modifiche apportate sulla via Cavour (carreggiata ristretta) vedasi aree riservate a parcheggio veicoli e pista ciclabile). Tale restringimento della carreggiata a giudizio degli scriventi può creare eventuale pericolo quando si incrociano i veicoli in transito. Inoltre – hanno concluso de Lieto e Sannino – con l’occasione si richiama quanto in materia è stabilito dal Codice della Strada: “Le aree destinate al parcheggio veicoli devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli, parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.