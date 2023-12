Ultimo weekend prima di Natale: proseguono i controlli dei Carabinieri

Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, coordinati dal Comando Provinciale di Avellino in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino hanno proseguito nell’azione di contrasto ai reati predatori, predisponendo controlli in vari centri della giurisdizione nelle fasce orarie serali e notturne; attività che hanno visto il complessivo impiego di 20 pattuglie.

I comuni nei quali anche nell’ultimo fine settimana prima di Natale si sono maggiormente concentrati i controlli sono stati Sturno, Fontanarosa, Taurasi e Montemiletto.

Oltre 100 i veicoli controllati e numerose le perquisizioni eseguite.

Tra i soggetti sottoposti a controllo, proprio a Montemiletto i Carabinieri hanno sorpreso, un 42enne del posto, alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito dalla legge e pertanto è stato deferito in stato di libertà alla competente A.G., per guida in stato di ebbrezza alcolica; mentre un 56enne di Fontanarosa è stato segnalato alla Prefettura di Avellino poiché trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.

Nella serata di ieri alcuni tentativi di irruzione in abitazioni, si sono registrati in Taurasi; ma l’immediata rimodulazione del dispositivo ha permesso di evitare che qualunque ulteriore azione delittuosa fosse portata a termine.