Droga per la movida: 21enne resta ai domiciliari, convalidato l’arresto

AVELLINO- Il Gip del Tribunale di Avellino, Francesca Spella, ha convalidato l’arresto del ventunenne di Grottolella finito ai domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio di marijuana.

Come chiesto dalla Procura (le indagini sono coordinate dal pm Cecilia Annecchini) il Gip ha disposto la convalida e firmato un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. L’indagato, difeso dall’avvocato Michele Fratello, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Molto probabile che tutto si definirà al Tribunale del Riesame.

Il giovane era stato scoperto dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Avellino in prossimità di via Colombo ad Avellino e all’esito di un controllo e di una perquisizione personale, trovato in possesso di 14 stecche di hashish e di 3 bustine di marijuana, custodite all’interno di un pacchetto di sigarette.

Nella successiva perquisizione domiciliare erano stati rinvenuti ulteriori 313 grammi di hashish e 155 di marijuana nonché 4 bilancini di precisione, un coltellino, ancora intriso di sostanza psicotropa, ed un telefono cellulare. Il pm Cecilia Annecchini aveva disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.