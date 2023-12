Smile Animation: cinque anni di emozioni, sorrisi e talento nell’animazione

Da un banale gioco a un’associazione di promozione sociale che ha saputo regalare sorrisi, emozioni e divertimento: è la storia di Smile Animation, nata cinque anni fa e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nell’animazione a Avellino.

Tutto è iniziato con un semplice messaggio di scendere in piazza e fare casino con due casse da pc, senza sapere che dietro c’era un talento innato nell’animare, nel regalare emozioni e sorrisi. Quell’evento ha segnato l’inizio di un’avventura incredibile. I primi complimenti hanno aperto porte inaspettate: serate karaoke, feste private e compleanni. Poi la decisione di creare l’associazione A.P.S. Smile Animation, dando un significato al nome: non solo animare, ma regalare emozioni, far divertire spensieratamente e toccare il cuore delle persone.

Oggi, a cinque anni di distanza, guardando indietro, emerge un percorso fatto di paure superate e ostacoli affrontati. Il Covid ha rappresentato una sfida enorme, ma non li ha fermati. Hanno portato sorrisi anche da casa, con dirette su Facebook, giochi e animazioni per bambini, regalando auguri speciali.