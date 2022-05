Ugo Grassi dalla Lega al Gruppo Misto. Lettera a Salvini. Con una missiva al segretario nazionale del Carroccio, il senatore irpino ha motivato il suo passaggio, diffondendo anche una not a tutta la Lega.

“Cari colleghi, amici. Con profondo dispiacere vi comunico che in data odierna ho comunicato il passaggio al gruppo misto”.

L’ex esponente M5s era passato, come si ricorderà, nelle fila del partito di via Bellerio. “Ho spiegato le motivazioni in una lettera inviata a Matteo, credo però che voi possiate intuire che la mia decisione è il frutto del sommarsi ad alcune dissonanze politiche, di seri problemi personali. E con alcuni di voi mi sono confidato”.

“Tenterò, con un ruolo indipendente, di essere cerniera, sul mio territorio, tra diverse forze politiche nella speranza di raggiungere qualche risultato”, ha spiegato. “Rimanete tutti nel mio cuore e spero vogliate comprendermi”, ha aggiunto.