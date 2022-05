De Luca al Moscati: “Uno dei migliori ospedali campani”. Inchiesta covid. “Italia un Paese curioso”

La doppia tappa in Irpinia di De Luca, come annunciato, si conclude all’ospedale Moscati di Avellino. Il Governatore condivide con i manager dell’azienda del capoluogo irpino l’avvio della chirurgia robotica, in particolare il robot multidisciplinare modello da Vinci con consolle aggiuntiva per la formazione del personale.

Un vero e proprio gioiellino, ovviamente apprezzato da De Luca che, dinanzi ad una platea di medici, infermieri ed alcuni consiglieri regionali – presenti Alaia e Petracca, mancano Petitto e Ciampi cos’ come è assente il sindaco di Avellino – afferma: “Il Moscati è ormai uno dei migliori ospedali della Campania”. De Luca si toglie anche il sassolino dalla scarpa sull’inchiesta della Procura di Napoli sugli appalti indetti in Campania per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

“L’Italia è un Paese curioso – dice – dobbiamo spiegare perché abbiamo fatto le cose di corsa in piena pandemia”. Parole di speranza sul futuro dell’ospedale Landolfi di Solofra. Lo stesso fa il manager del Moscati, Pizzuti.