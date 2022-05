Inchiesta mascherine per bimbi, Santaniello: “Soliti fatti, faremo chiarezza”

Inchiesta covid, Roberta Santaniello parla attraverso facebook con un post. “Tranquillizzo tutti i miei amici. I fatti sono sempre gli stessi, faremo chiarezza su ogni circostanza, con la piena fiducia sempre nella magistratura e nella giustizia”.

Tra gli indagati, figurano anche il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, la dirigente dell’ufficio regionale di protezione civile Roberta Santaniello per l’appunto e il coordinatore dell’unità di crisi della Regione Campania per l’emergenza Covid, Italo Giulivo.

A Verdoliva, indagato nell’ambito del filone sulla costruzione degli ospedali modulari, sarebbero contestati i reati di turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture, mentre Santaniello e Giulivo sono indagati per turbativa d’asta in relazione alla vicenda delle forniture di mascherine per bambini.