Ugl Metalmeccanici:“Schianto in Irpinia, perdono la vita quattro ragazzi, tutti amici”

“Dolore, sgomento e rabbia per la tragedia che ha scosso il territorio Irpino. Quattro famiglie travolte da un’inaccettabile dolore. La morte improvvisa di 4 adolescenti, che ha sconvolto una intera comunità, ha gettato un’ombra di dolore su ognuno di noi. Come Ugl sentiamo nostro e forte il peso di questa tragedia che ne racconta di tante altre. Nel ricordo delle vittime vogliamo e dobbiamo impegniamoci per fare la nostra parte affinché le strade siano più sicure per tutti”.

“Con immenso rimpianto – si legge in una nota dell’Ugl Nazionale Metalmeccanici Nazionale – ci stringiamo alle famiglie alle quali un tragico destino ha tolto loro quattro giovani vite nella frazione Passo Eclano di Mirabella Eclano (AV) in un sinistro stradale dove sono deceduti sul colpo quattro ragazzi: tra loro Mattia Ciminera, provenienti da Sturno. Condividiamo il grande dolore di Tonino Ciminera, nostro dirigente sindacale Ugl Metalmeccanici dell’Industria Italiana Autobus, che ha perso il figlio Mattia; non esistono parole per allievare tale immane sofferenza dell’amico Tonino, della famiglia Ciminera e di tutte le altre famiglie coinvolte. Come Segreteria Nazionale UglM riteniamo doveroso portare all’attenzione delle Istituzioni quello che questa provincia si trova ora a fronteggiare, il lutto di figli della comunità. Che il ricordo dei giovani deceduti sia un monito costante per tutti noi. Ogni guida responsabile è un passo verso la prevenzione di altre tragedie simili – conclude l’Ugl Metalmeccanici -. Informazione, più controlli con aumento di uomini e mezzi delle Forze dell’Ordine sulle strade, affinché non si abbia a commentare più tali terribili eventi”.