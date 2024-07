Ato Rifiuti, incontro sulla gestione pubblica dei rifiuti urbani

Un incontro informale per “discutere e confrontarci sulle possibili forme di gestione pubblica del servizio integrato dei rifiuti urbani”. Il Presidente Vittorio D’Alessio, unitamente ai consiglieri dell’ente, ha invitato i sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito dell’Ato Rifiuti di Avellino ad un confronto sul tema, in programma giovedì 18 luglio, alle 17, presso la sede di collina Liguorini. “La discussione – evidenziano – sarà dedicata a garantire la migliore scelta per il nostro territorio, rendendo inclusive le competenze che sono al centro dell’azione politica”.

All’appuntamento sono stati invitati anche i consiglieri regionali eletti in Irpinia Vincenzo Alaia, Vincenzo Ciampi, Maurizio Petracca e Livio Petitto. Intanto, è stato convocato per la giornata di domani un nuovo Consiglio d’Ambito dell’Ato di Avellino.

All’ordine del giorno la “Salvaguardia degli equilibri del bilancio per l’esercizio 2024 e lo stato di attuazione dei programmi, ai sensi dell’art. 193 del Tuel 267/2000” e la presa d’atto “dell’accordo di collaborazione istituzionale per la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in esercizio dell’impianto di discarica di Savignano Irpino”.