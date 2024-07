Amos Partenio a Roccabascerana: neanche il caldo frena il successo della prevenzione in rosa

Neanche il caldo ferma la prevenzione. Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio 2024, la prevenzione in rosa di Amos Partenio ha fatto tappa a Roccabascerana. Nella frazione di Tuoro, presso i locali di “Libera Associazione San Nicola”, sono stati allestiti gli ambulatori per le visite gratuite, effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace, dall’ecografista dottor Michele Capozzi e dalla dermatologa dottoressa Maria Assunta Baldassarre.

Tantissime le persone che, nonostante la forte ondata di caldo estivo, si sono sottoposte ai controlli decretando, ancora una volta, il successo dell’iniziativa. La prevenzione va avanti, grazie a tutti coloro che continuano a crederci e a seguire il fiocco rosa.

Per questo l’Amos Partenio ringrazia come sempre i medici specialisti per il loro prezioso operato sul territorio e tutti i pazienti che si sottopongono alle visite gratuite, perché la prevenzione e la diagnosi precoce possono salvare la vita. Si ringraziano, inoltre, l’amministrazione comunale di Roccabascerana per l’ospitalità, e “Libera Associazione San Nicola” di Tuoro di Roccabascerana, insieme al presidente Alessandro Covino, per l’accoglienza e la collaborazione. Un ringraziamento speciale va anche a tutte le amiche e le volontarie che dedicano il loro tempo alle diverse tappe sul territorio, durante tutto l’anno.

Continua, intanto, la distribuzione dei kit per la decima edizione della Camminata Rosa del prossimo 8 settembre. L’inno alla vita, la grande festa cresciuta negli anni, che attraverserà le strade di Mercogliano e poi di Avellino per dire Sì alla prevenzione. Per maggiori info sull’evento e sui prossimi appuntamenti con la prevenzione, è possibile seguire le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.