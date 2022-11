Uffici del giudice di Pace, gli avvocati avellinesi “convocano” il presidente della Provincia. La questione sul tavolo è sempre la stessa ed è molto importante, non da sottovalutare, perché il tempo corre via veloce. Gli uffici del giudice di Pace non possono più stare nella sede attuale, per diverse motivazioni. Innanzitutto, perché i segni del tempo cominciano a farsi vedere per un palazzo che è abbastanza vecchio.

Quando c’è il maltempo, in alcuni piani ci piove dentro. E poi, c’è l’urgenza del sindaco Festa, il quale ha deciso che palazzo De Peruta dovrà ospitare il Comune di Avellino. La richiesta al presidente Buonopane, dunque, è di ospitare il giudice di Pace nella sede di Caserma Litto, di proprietà della Provincia.

Domani alle 16.30, Buonopane incontrerà gli avvocati presso la sede dell’Ordine, ubicata all’interno del Tribunale. Sarà un consiglio dell’Ordine convocato appositamente per discutere della questione. Se ne dovrebbe sapere qualcosa in più sulla futura destinazione del giudice di Pace.