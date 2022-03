Ucraina, l’Irpinia risponde presente: in partenza pullman carico di cibo e medicine

Batte forte il cuore dell’Irpinia, batte forte per la popolazione ucraina in guerra contro la Russia. Gli appelli ad aiutare chi sta soffrendo, non sono caduti nel vuoto. Anzi, la solidarietà giunge da più parti ed in più modi. Domani mattina, alle 5 in punto, da Avellino partirà un pullman carico di beni di prima necessità, destinati agli ospedali, ai volontari, a chi ne ha bisogno. Destinazione Ternopil prima, Kiev dopo.

Cibo, medicinali: anche le farmacie si sono attivate. Gran cuore, grande solidarietà, l’Irpinia risponde presente. La raccolta dei beni prosegue presso il centro anziani della Caritas in via Annarumma. Padre Roman è in prima linea. Ma non solo lui.