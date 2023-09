Uccisa con una coltellata, Solofra sotto choc. Ancora un femminicidio, ancora una donna la cui vita si spezza per mano del marito. E’ accaduto a Battipaglia, provincia di Salerno, ma la vittima era nata, cresciuta e vissuta, prima di trasferirsi con il marito nel salernitano, nella città della concia, dove era molto conosciuta e voluta bene.

Maria Rosaria Troisi era una casalinga di 37 anni. La morte al culmine di una lite coniugale, pare scaturita da motivi legati alla gelosia. Il tutto ieri, intorno all’ora di pranzo in via Flavio Gioia, zona lido Lago, sul litorale di Battipaglia.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri per i rilievi del caso. A chiamare i soccorsi sarebbe stato proprio il marito che si sarebbe anche premurato di far uscire di casa i figli prima di aggredire la moglie. Attualmente l’uomo è in stato di fermo. Sul posto anche i militari del Ris