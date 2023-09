Benevento, sorpreso all’ufficio postale con un documento falso: arrestato

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione dei reati in genere disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

In tale contesto un’altra importante attività è stata condotta dai militari della Compagnia di Benevento nella tarda serata di ieri: il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile, è intervenuto presso un ufficio postale del capoluogo sannita dove era stato segnalato un uomo sospetto che cercava di effettuare un prelevamento di circa 1500 euro.

L’uomo, un 50enne del salernitano, stava utilizzando una carta d’identità elettronica valida per l’espatrio sospetta. E’ stato quindi, condotto presso la Caserma di via Meomartini dove, a seguito di approfonditi accertamenti anche presso il Comune di residenza, è emerso che effettivamente il documento, nonostante riportasse la sua foto ed i sui dati, era falso poiché con lo stesso numero di serie vi era registrata un’altra carta d’identità rilasciata da altro comune ed intestata ad altra persona.

Alla luce delle evidenze raccolte, dopo aver proceduto al sequestro del documento, l’uomo è stato dichiarato in arresto per essere stato trovato in possesso di documento d’identità valido per l’espatrio falso ed è stato tradotto, come disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Benevento, presso la Casa Circondariale di Benevento.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura pre-cautelare, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, adottato nella fase delle indagini preliminari e il destinatario dello stesso è allo stato indagato e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.