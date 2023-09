Moretti: “Emergenza nazionale”. Piange anche Serino la morte di Maria Rosaria

La conosceva bene, ne ha un ricordo nitido e conosce i familiari. Per il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, oggi è un giorno molto triste. La notizia della morte di Maria Rosaria Troisi per mano del marito l’ha sconvolto. Era una ragazza solare, piena di vita, di forza, di ambizioni, sottolinea Moretti con voce roca, come se fosse rotta dal pianto.

Maria Rosaria era nata e cresciuta nella zona di Turci Castello, un quartiere della città ella concia. Un grave lutto per Solofra e che porta alla mente un altro femminicidio, quello di Antonella Russo.

Piange anche Serino, dove Maria Rosaria aveva dei parenti. Per Moretti siamo difronte ad un’emergenza nazionale.