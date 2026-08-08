U.S. Avellino 1912 e MAGMA presentano ROOTS 1912

Ieri, venerdì 7 agosto, in Piazza Libertà sono state svelate le nuove maglie della stagione 2026/27 dell’U.S. Avellino 1912, in un evento organizzato dall’Associazione per la Storia US Avellino 1912, in collaborazione con l’U.S. Avellino e MAGMA.

La nuova collezione si chiama ROOTS 1912 e nasce da un parallelismo tra le radici del club e quelle del territorio irpino: cinque maglie ispirate alle stagioni e agli elementi che caratterizzano l’Irpinia, unite da un filo conduttore comune presente su tutte le divise.

Maglia Home — “Casa”

La prima maglia richiama l’Irpinia d’estate ed è realizzata nel verde tradizionale del club. Il colletto non è un semplice colletto: si intreccia sia sul davanti che sul dietro, bianco come i polsini della maglia. Le linee sono essenziali, semplici — una scelta voluta, per rendere questa maglia elegante. La vera novità è nel tessuto: per la prima volta nella storia dell’U.S. Avellino, la maglia presenta una trama dedicata, in cui le radici si intrecciano fino a comporre la sagoma di un lupo — non stampata, ma tessuta nel materiale. La banda laterale riprende inoltre il motivo camouflage già introdotto nel kit da allenamento, qui reinterpretato nei colori dell’estate: al suo interno sono disegnati i confini dei 118 comuni della provincia di Avellino, delineati dalle radici del club. La maglia riporta inoltre i loghi della Provincia di Avellino e di Cosmopol.

Maglia Away — “Away”

La seconda maglia è ispirata all’Irpinia d’inverno: bianca ed elegante. Il modello è lo stesso della prima maglia — lo stesso colletto intrecciato sul davanti e sul dietro — ma qui il colore cambia: verde militare, come i polsini. Come sulla prima divisa, anche in questo tessuto è presente la trama con il lupo. Sarà la maglia utilizzata dalla squadra nelle partite in trasferta.

Maglia Third — “Third”

La terza maglia rappresenta l’Irpinia d’autunno. Ma non è una semplice maglia: è l’Irpinia che si racconta. È la storia della nostra terra, di tutto quello che la nostra terra produce. Su fondo nero sono illustrati, in stile tavola botanica, i grappoli d’uva, il caciocavallo, le nocciole — prodotto che ha reso celebre il territorio in tutto il mondo — e le castagne e i tartufi dei boschi irpini. Anche in questa maglia, nascosta tra le illustrazioni, è presente la trama con il lupo. Probabilmente questa maglia susciterà tensione, attenzione e qualche dubbio. Ma il punto delle radici è proprio questo: quando sono così profonde, come le nostre, come la nostra storia, ci si può permettere di osare. Con questa maglia, MAGMA e l’U.S. Avellino lo hanno fatto.

Divise portiere — “GK”

Completano la collezione le due maglie da portiere. La prima, color celeste, richiama le acque del lago Laceno; la seconda, color oro, richiama i campi di grano della provincia. Anche su queste due divise è presente la trama con il lupo, elemento distintivo di tutta la collezione.