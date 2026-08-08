Dal “Cinema in Piazza Duomo” alla “Notte dei Dj” a Borgo Ferrovia: il programma del 9 agosto

Prosegue il ricco cartellone di “Avellino Città Estate”. Domenica 9 agosto alle 19:30 va in scena il quinto appuntamento con “I Tramonti sul Tetto della Dogana” con l’esibizione del “Cimarosa Jazz Quintet” composto da Miriam Del Giudice e Daniela D’Alessio alla voce, Fabrizio Crispo al basso, Fabrizio Adinolfi alla batteria e Gianna Laurito alla chitarra. Eseguiranno “Do it the hard way”, “One note Samba”, “Route 66”, “Perdido”, “Bye bye blackbird”, “Cheeck to check”, “How High The moon”, “Don’t know why”, “Just the two of us” e “The Nearness of you”.

A Piazza Duomo, alle 21, terza proiezione dell’amatissimo “Cinema in Piazza Duomo” con “Nonostante”, un film di Valerio Mastandrea.

A Borgo Ferrovia, invece, doppio appuntamento: prosegue la 24h ore di Beach Volley, con campi aperti a chi avrà voglia di cimentarsi nello sport estivo per eccellenza. Ma spazio anche alla musica, dove dalle 21 ci sarà “Aspettando San Lorenzo – La Notte dei Dj” in collaborazione con l’associazione “Per Borgo Ferrovia”. Con i collettivi di dj “Raven” e “Nada Mas” a far ballare tutto il quartiere.