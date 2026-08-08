Campi Flegrei, i Vigili del Fuoco di Avellino impegnati nelle attività di soccorso

Da diversi giorni una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino è impegnata nelle attività di soccorso e verifica nell’area dei Campi Flegrei, a seguito della scossa di terremoto dello scorso 31 luglio.

Prosegue senza sosta l’attività dei Vigili del Fuoco nell’area flegrea, dove personale proveniente da diversi Comandi è impegnato nelle verifiche delle condizioni di sicurezza di edifici e strutture interessate dagli effetti del sisma.

Tra le squadre operative sul territorio anche il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, impegnato da diversi giorni nell’ambito del dispositivo di intervento predisposto per fronteggiare le esigenze legate all’emergenza post-sismica.

L’attività comprende le verifiche tecniche sugli edifici, gli interventi necessari per la messa in sicurezza e, laddove richiesto, le operazioni di recupero e salvaguardia di beni e opere di particolare pregio.

L’impegno proseguirà anche nei prossimi giorni, nell’ambito del dispositivo di soccorso e delle attività di verifica predisposte nell’area interessata dagli eventi sismici.