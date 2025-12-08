I Two Twins di “Chiamarsi Bomber” alla mostra sull’U.S. Avellino

Una giornata all’insegna della memoria sportiva e dell’entusiasmo biancoverde quella vissuta oggi dai “Two Twins” della Community “Chiamarsi Bomber”. I due creator, volti amatissimi del web, sono stati ospiti della Mostra dedicata alla storia dell’U.S. Avellino, accompagnati dalle operatrici culturali della Provincia.

I Two Twins hanno documentato l’esperienza con il loro stile ironico e coinvolgente, hanno potuto approfondire episodi storici del club, incontrare tifosi e ascoltare aneddoti legati ai momenti più iconici dell’U.S. Avellino. L’iniziativa rientra in una serie di attività culturali mirate a valorizzare l’identità sportiva del territorio e a coinvolgere nuove generazioni attraverso linguaggi contemporanei.