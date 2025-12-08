Roberto Fico Presidente della Regione Campania, domani la proclamazione ufficiale in Corte d’Appello

Domani, martedì 9 dicembre 2025, con una cerimonia ufficiale presso il Tribunale di Napoli, Roberto Fico sarà formalmente proclamato Presidente della Regione Campania, dopo la sua elezione con circa il 60 % dei voti alle recenti elezioni regionali.
“Domani l’Ufficio centrale regionale della Corte di Appello di Napoli, nella sala Auditorium del Palazzo di Giustizia di Napoli, procederà alla mia proclamazione alla carica di Presidente della Regione Campania. – ha scritto il Presidente sui suoi canali social – Non vi nascondo l’emozione. Lavoreremo con il massimo impegno e senso di responsabilità per la nostra comunità. Si conclude, così, l’era decennale dell’ex “governatore” Vincenzo De Luca: un passaggio istituzionale che segna l’inizio di un nuovo corso politico per la Regione”.
Lo stesso governatore che, invece, decise di chiamarsi assente in Corte d’Appello sia nel 2015 che nel 2020, venendo proclamato “in contumacia”.
Da domani, il Presidente avrà una scadenza per la nomina della prossima giunta regionale, sulla quale ci sono ancora poche certezza: dieci assessori esterni, con almeno 4-5 donne, ma tra cui né consiglieri eletti nel nuovo Consiglio regionale, né candidati non eletti alle scorse elezioni.