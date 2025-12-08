Furti ad Atripalda, la denuncia corre sul web: almeno dieci furti nelle contrade

ATRIPALDA- Allarme furti ad Atripalda. La denuncia corre sul web. A farsene portavoce e’ la pagina Abc Atripalda Bene Comune, che ha segnalato come cresca la preoccupazione, soprattutto nelle zone collinari e nelle contrade della cittadina della Valle del Sabato. “Diverse le segnalazioni da parte delle famiglie di zone residenziale di Contrada San Gregorio, Contrada Cerzete, Pettirossi, Savoroni le cui abitazioni vengono prese di mira già dal tardo pomeriggio, cioè al calar della luce. Uomini con volto coperto colpiscono sempre con modalita’ operative identiche e in una fascia oraria prevalentemente compresa tra le 17 e le 20”. Questa la cronaca con tanto di immagini di alcuni raid e dei malviventi in azione ripresi dalle telecamere di sorveglianza. “Negli ultimi giorni e soprattutto in questo lungo weekend festivo, sono finite nel mirino dei malviventi tutte le abitazioni delle colline di Atripalda- scrivono sulla pagina di Abc- Oro e monili, orologi quelli asportati dai ladri nelle abitazioni dove i residenti non erano presenti al momento dei raid, ma in alcuni casi i ladri hanno agito con i proprietari presenti. Hanno avvelenato anche i cani che erano presenti nei giardini delle abitazioni. Hanno tagliato le recinzioni, hanno rotto vetri, forzato porte, finestre e balconi”.