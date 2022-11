Tutto quello che ti serve lo trovi sul catalogo Esselunga

Al giorno d’oggi, è più difficile che mai risparmiare sull’acquisto di vari articoli, sia che essi siano prodotti alimentari, elettronici o di arredamento per la casa. La crisi economica, iniziata con la pandemia del Covid-19 e poi rafforzata dalla crisi energetica, ha causato un aumento dei prezzi su tutto il mercato italiano. Ma niente panico. Anche in questo momento esistono dei modi per risparmiare. Basta seguire pochi e semplici consigli prima di partire per andare al supermercato e anche mentre si fa la spesa quotidiana.

Spesa conveniente con i volantini Kaufino

Esistono vari consigli per risparmiare sulla propria spesa quotidiana. Tutto inizia già a casa, prima di partire per andare al supermercato. Infatti, tra i consigli più seguiti e più semplicemente applicabili alla vita di ogni giorno, ci sono: fare una lista dettagliata di articoli che si vogliono acquistare e consultare attentamente i volantini attuali, con vari sconti e promozioni, prima di uscire per andare a fare la spesa. Proprio al fine di darti una mano con questi piccoli compiti, sono nati portali online come Kaufino. Kaufino è un sito la cui funzione principale è raccogliere tutte le informazioni che ti servono per decidere dove andare a fare la spesa e quali prodotti acquistare. Il portale è organizzato in modo semplice e intuitivo: ad ognuna delle marche italiane più popolari viene dedicata una pagina intera, nella quale vengono riportati non solo tutti gli opuscoli attuali del brand, con le singole volantino offerte, ma anche le informazioni sui vari servizi che il marchio offre. Di seguito, viene riportato l’esempio del supermercato Esselunga il cui catalogo è tra gli opuscoli più ricercati sul portale Kaufino.

Acquista gli Esselunga prodotti con vari Esselunga servizi

Tutti conoscono il supermercato Esselunga, ma non sempre si è pienamente a conoscenza della vasta gamma di promozioni e sconti su Esselunga prodotti e di tutti i servizi che questo marchio offre. Con più di 170 punti vendita, in diverse parti d’Italia settentrionale e centrale, il brand Esselunga copre una grande parte delle vendite nei supermercati italiani. Uno dei tratti distintivi di questo marchio è la voglia di stare sempre un passo avanti, cercando di offrire i propri Esselunga prodotti alimentari ai prezzi bassi. Ma non solo. Negli ultimi anni il supermercato ha ampliato abbondantemente la propria offerta e ha incluso nelle sue volantino offerte anche prodotti di altro genere, come la tecnologia o l’ arredamento per la casa. In questo senso, Esselunga mostra attenzione all’evoluzione dei consumi in Italia, offrendo tramite i propri servizi la possibilità ai suoi clienti di fare un’Esselunga spesa online. Il settore di vendita Esselunga spesa online è ancora oggi il primo sito in Italia nella vendita online dei prodotti alimentari e non. Inoltre, tra gli Esselunga servizi non manca il programma fiduciario Esselunga carta fidaty, per i propri clienti. Con questo programma, infatti, si può risparmiare ancora di più, usufruendo di sconti e promozioni speciali, destinati solo ai titolari dell’Esselunga carta fidaty.

Descritto tutto ciò, non resta che consigliare di visitare il portale Kaufino il prima possibile e sfogliare l’attuale catalogo Esselunga con tutte le volantino offerte o approfondire le informazioni su vari Esselunga servizi, come l’Esselunga spesa online.