Irpinia tra acqua e vento: albero cade sui fili della Metro Leggera in città

Maltempo, Irpinia tra allagamenti e disagi dovuti al forte vento che sta spirando sulla nostra provincia dalle prime ore del mattino. Scuole chiuse in città e in gran parte della provincia a seguito dell’allerta meteo di colore “arancione” emanata dalla Protezione Civile Regionale. “Si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità” si legge nel bollettino regionale. Purtroppo la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore.

I Vigili del Fuoco sono impegnati in decine di interventi che riguardano soprattutto la caduta di alberi e rami sulla sede stradale oltre ad allagamenti e infiltrazioni d’acqua in abitazioni e scantinati. Ad Avellino un albero è caduto a causa del forte vento proprio sui fili della Metropolitana Leggera. Disagi per allagamenti si registrano sul Ponte della Ferriera e in Via Appia ad Atripalda.

*foto copertina Non sei Irpino se…