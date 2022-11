Forte maltempo in corso in Irpinia. Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Metereologico di Montevergine, sulle vette del Partenio i venti di ostro hanno raggiunto per ora un picco di 70 nodi, raffiche di vento sino a 100-110 km/h stanno interessando buona parte dell’Irpinia.

Ad Avellino città la velocità del vento ha raggiunto un picco di 105 km/h. I quantitativi di pioggia, nel capoluogo, sfiorano i 100 mm.