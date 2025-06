Tutto pronto per la XII edizione della Festa della Musica di Caposele

Tutto pronto per la XII edizione della Festa della Musica a Caposele, un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti della musica e della condivisione. Venerdì 20 e sabato 21 giugno il paese si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con un programma ricco di emozioni e ritmi travolgenti.

Si parte nel tardo pomeriggio sul Piazzale Leonardo, per poi proseguire nel suggestivo Parco Fluviale delle Sorgenti del Sele, dove si concentrerà il cuore pulsante della manifestazione.

Nel parco sarà allestita un’ampia area food&drink. Non mancherà lo spazio dedicato ai più piccoli, con giochi e intrattenimento pensati per le famiglie.

Quest’anno la Festa della Musica si arricchisce di una dimensione europea, grazie alla partecipazione di giovani greci e spagnoli, ospiti a Caposele per un progetto Erasmus+ promosso dal Comune di Caposele e dall’associazione Info Irpinia: un’occasione speciale di scambio culturale e amicizia tra popoli uniti dal linguaggio universale della musica.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Caposele, che ha sottoscritto la convenzione con l’Associazione Festa della Musica Caposele, firmando anche gli atti preliminari per l’inserimento della manifestazione nel circuito nazionale della Festa Europea della Musica.

“Buon lavoro all’Associazione – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Melillo – a cui è stata affidata anche quest’anno l’organizzazione di un evento che, edizione dopo edizione, riscuote sempre maggiore successo di pubblico, grazie alla qualità e alla passione con cui viene curato. La Festa della Musica è ormai uno degli appuntamenti più attesi e significativi per la nostra comunità.”

Caposele vi aspetta, dunque, il 20 e 21 giugno 2025, per vivere insieme la magia della musica, immersi nella natura e nell’energia di un’intera comunità in festa.