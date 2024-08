Il sindaco Pacia ricorda Mimmo: scomparsa che non sarà facile metabolizzare

MOSCHIANO- “Le parole non servono in questo profondo momento di lutto. Vorrei però concludere questo mio breve intervento ricordando una frase del beato Rosario Livatino (il giudice ragazzino), che diceva: «Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili». Tu, caro Mimmo, lo sei stato davvero. Ecco perché sono convinto che sei già in Paradiso beato in Dio, impegnato a vegliare costantemente sui tuoi cari”. Il sindaco di Moschiano Sergio Pacia ha concluso così la sua orazione funebre nel settimo dal giorno dell’addio a Domenico Romano, per tutti Mimmo, deceduto nell’impatto frontale sulla Ss403 avvenuto lo scorso primo agosto tra Pago e Marzano di Nola. In una chiesa gremita il sindaco ha voluto ricordare come : “La tua scomparsa, improvvisa e tragica, ci ha turbati tutti e non sarà facilmente metabolizzabile. Sgomento, incredulità e profondo dolore per la tua dipartita risultano palpabili non solo nella comunità di Moschiano, ma in tutto il Vallo di Lauro. Sei riuscito a costruire intorno a te stima, amicizia e tanto affetto ovunque. La tua presenza silenziosa, la tua semplicità, la tua dedizione al lavoro, la tua lealtà, la tua modestia e la tua costante disponibilità sono e saranno esempio per tutti noi. Hai testimoniato i tuoi valori in un pacato e sereno silenzio, non haimai fatto rumore: ecco perché oggi la tua mancanza ci fa particolarmente riflettere”. Un messaggio di vicinanza soprattutto ai familiari: “Alla tua famiglia, alla tua dolce mamma, ai tuoi fratelli, a tua moglie e ai tuoi figli, a cui ci stringiamo con grande affetto, vorrei ricordare che avere avuto Mimmo tra noi è stato un regalo speciale, immenso”. Quello che ha ribadito anche il presidente del consiglio comunale di Moschiano Andrea Pacia: “Siamo qui riuniti attorno alla famiglia di Mimmo, la cui morte ha sconvolto non solo Moschiano ma tutto il Vallo di Lauro. Non potevamo assolutamente mancare, Mimmo era uno di noi. Non ci sono parole per descrivere la sua perdita. Siamo vicini alla famiglia, il nostro sostegno come Comune c’è e ci sarà.”