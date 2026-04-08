Pietradefusi, studenti protagonisti della giornata per la sicurezza stradale

Una giornata all’insegna dell’educazione, della prevenzione e della consapevolezza. Si è svolta oggi, 8 aprile, nel comune di Pietradefusi, l’iniziativa dedicata alla sicurezza stradale dal titolo “La tua vita in prima linea”, promossa dall’Istituto Comprensivo di Montemiletto in collaborazione con l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – sede di Avellino.

L’evento ha visto la partecipazione attiva degli alunni dei plessi di Venticano, Pietradefusi, Montemiletto e Torre Le Nocelle, coinvolti in un percorso formativo pensato per sensibilizzare i più giovani sull’importanza del rispetto delle regole della strada e sui comportamenti corretti da adottare per tutelare la propria vita e quella degli altri.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigente scolastica Antonella Di Caterino per la disponibilità dimostrata, ai docenti per l’impegno organizzativo e alle istituzioni presenti, con una menzione speciale per il sindaco di Pietradefusi Nino Musto, che ha voluto testimoniare la vicinanza dell’amministrazione comunale all’iniziativa.

La giornata si è sviluppata in due momenti distinti, uno teorico e uno pratico. Durante la prima fase, la presidente dell’AIFVS Anna Diglio ha coinvolto gli studenti, in particolare i più piccoli, con video e momenti di confronto sui temi centrali della sicurezza stradale: il rispetto delle regole, i rischi legati alla distrazione alla guida, soprattutto per l’uso del cellulare, e l’importanza di dispositivi fondamentali come cinture di sicurezza e casco.

Successivamente l’attenzione si è spostata sul campo adiacente alla scuola, dove è stato allestito un tappeto ludodidattico capace di riprodurre un vero percorso stradale. L’attività pratica, coordinata da Eugenio Picariello e Gerarda Diglio, ha permesso ai ragazzi di sperimentare direttamente quanto appreso in aula. Gli alunni, accompagnati dall’istruttore Giulio Sesa e dal pilota Angelo Vincenzo, esperto nella guida di go-kart, si sono cimentati con biciclette, monopattini, moto e mini auto elettriche, imparando a riconoscere e rispettare segnali stradali, rotatorie e strisce pedonali.

Al termine dell’esperienza, a tutti i partecipanti sono state consegnate le patenti onorarie, simbolo del loro nuovo ruolo di piccoli ambasciatori della sicurezza stradale.

Importante anche il contributo del comandante Michele Caponigro, presidente IPA International Police – Comitato Locale Irpino, che ha condiviso con gli studenti la propria esperienza trentennale nella polizia locale, prendendo parte a un dialogo aperto e costruttivo sui temi della responsabilità e della sicurezza sulle strade.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di grande valore educativo, capace di unire apprendimento e partecipazione attiva, con l’obiettivo di formare cittadini più attenti e responsabili. Perché la sicurezza stradale, è stato il messaggio emerso con forza dalla giornata, non è solo un insieme di regole, ma un impegno quotidiano che riguarda tutti.