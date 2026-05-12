Turismo delle Radici, il Ministro Tajani firma le convenzioni per gli interventi

Domani, alle ore 10 in Farnesina, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani parteciperà alla cerimonia di firma delle convenzioni relative agli interventi del “Turismo delle Radici”, finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione.

Dal 2022 la Farnesina è Amministrazione attuatrice della misura PNRR “Il Turismo delle Radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore turistico nell’Italia post Covid-19”, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra circa 80 milioni di italiani all’estero, italo-discendenti e oriundi e i territori di origine, promuovendo al contempo un turismo sostenibile nei piccoli borghi e nelle aree rurali.

I progetti in programma comprendono il Comune di Fiumicino, con 20 milioni di euro per la rigenerazione urbana del Porto Canale, con elettrificazione delle banchine, nuovo waterfront, mercato del pesce e spazi pubblici, e per la valorizzazione del Borgo dei Bonificatori, con musei, punti ristoro, piste ciclopedonali e navetta elettrica. L’Ente Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi con 20 milioni di euro per iniziative di energia rinnovabile e comunità energetiche (Green Communities), tutela ambientale, percorsi ciclabili al Lago di Canterno, strutture sportive inclusive e valorizzazione turistica dei laghi di Fondi e Canterno.

Sport e Salute con 90 milioni di euro per infrastrutture sportive e polivalenti, tra cui il “Centrale del Tennis” a Roma, poli sportivi a Brindisi e Ginosa, e un polo termale-sportivo a Santa Cesarea Terme, con ammodernamento, efficienza energetica e nuove strutture.

La Provincia di Avellino (programma R.A.D.I.C.I.) con 70 milioni di euro per la valorizzazione dei borghi storici (Eco-smart Borghi Irpinia), del Cammino di Guglielmo, della stazione e degli snodi ferroviari di Avellino, e per trasformare la linea Avellino-Rocchetta Sant’Antonio in una ferrociclovia turistica con hub, percorsi locali e mobilità sostenibile.Interverranno anche il Prof. Carmine De Angelis, Consigliere alla Vice Presidenza del Consiglio per gli enti locali e la programmazione europea, e Raffaele Squitieri, Presidente del Comitato di Monitoraggio e Valutazione. A seguire, i rappresentanti dei quattro Soggetti Attuatori – Provincia di Avellino, Comune di Fiumicino, Ente Parco Ausoni e Lago di Fondi, e Sport e Salute – firmeranno le convenzioni.