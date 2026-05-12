Associazioni sportive e crisi Amu, Ferrante continua la sua campagna di ascolto

ARIANO IRPINO- Prosegue la campagna di ascolto delle istanze della città per il candidato sindaco del centrodestra. Doppio appuntamento per il candidatoMario Ferrante, che ha incontrato i dipendenti Amu e le associazioni sportive del Tricolle e ha fatto una sintesi tra le varie necessità emerse.

UNA SOLUZIONE CON AIR PER SALVARE AMU

Nella sede del comitato elettorale di via Cardito, Mario Ferrante ha incontrato i dipendenti dell’ AMU, l’azienda del trasporto pubblico locale, che versa in una grave crisi finanziaria. La discussione è stata incentrata su soluzioni e prospettive per evitare il fallimento e la messa in liquidazione, nonostante gli enormi ritardi accumulati fino ad oggi. L’impegno del candidato sindaco del centrodestra sarà finalizzato prima di tutto a ricercare un accordo con Air, società vincitrice della gara regionale per la gestione del trasporto pubblico ad Ariano, per la tutela dei livelli occupazionali. In una prospettiva futura, l’azione potrebbe essere orientata ad ottenere un subappalto da Air per mantenere in vita Amu, altra soluzione, quella di cambiare il volto della societa’ in house affidandole la gestione di diversi servizi ( parcheggi, servizi cimiteriali). La gestione efficiente dei parcheggi e dei silos cittadini rientra nella visione di rilancio del centro storico presente nel programma elettorale di Ferrante.

SPORT: PIU’ DECORO ALLE STRUTTURE SPORTIVE

Ferrante ha raccolto informazioni sullo stato dell’arte del mondo dello sport cittadino e ha ascoltato richieste e proposte provenienti dalle associazioni. L’impegno del candidato sindaco del centrodestra, in caso di vittoria nella competizione elettorale, sarà orientato ad avviare una ricognizione delle associazioni sportive e delle strutture del territorio, a garantire servizi e decoro delle strutture, a fornire spazi adeguati alle associazioni per lo svolgimento delle attività. Tra le priorità, l’istituzione di un assessorato allo sport affidato a una persona con reali competenze in materia per realizzare una efficace pianificazione delle attività sportive. Nel programma di Ferrante, l’impegno di accedere, attraverso una adeguata progettazione, a fondi europei per realizzare strutture coperte, e coinvolgimento di importanti società sportive per creare una filiera nel settore.Tra le priorità ci sarà anche una maggiore cura del Palazzetto dello Sport, con la sua sala convegni, e azioni mirate a intendere lo sport come una attività fondamentale per l’economia cittadina, capace di movimentare un indotto importante e di aprire un nuovo canale turistico, grazie all’accoglienza di squadre e gruppi sportivi che arrivano ad Ariano per gare, partite e allenamenti.