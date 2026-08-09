Turismo delle radici, confronto a Sant’Angelo dei Lombardi sui progetti del territorio

Con l’entrata nel vivo del progetto “Turismo delle Radici”, l’amministrazione comunale di Sant’Angelo dei Lombardi promuove un incontro-confronto con le Istituzioni per spiegare, tra l’altro, la declinazione del progetto sul territorio di Sant’Angelo dei Lombardi. Due le arre interessate, quella del Goleto e la zona dell’ex convento di San Marco.

L’appuntamento è previsto per martedì 11 agosto alle ore 19.00 presso il Castello degli Imperiale. Interverranno il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole, il consigliere provinciale Luigi D’Angelis, l’architetto Angelo Verderosa, dell’associazione Il Cammino di Guglielmo. Ed ancora la dirigente della Provincia di Avellino, Pina Cerchia, il consigliere del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Carmine De Angelis, il depuratore e vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Toni Ricciardi. Sarà un confronto per spiegare nel dettaglio gli interventi previsti dal progetto. Ed inoltre la serata verrà impreziosita, dopo il convegno, dal concerto degli Après La Classe in Piazza De Sanctis.