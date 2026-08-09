Doppio incidente in Irpinia: i sinistri a Baiano e Flumeri

Notte e mattina di lavoro intenso per forze dell’ordine e soccorritori, chiamati a intervenire su due distinti sinistri stradali avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

Il primo impatto si è verificato la notte scorsa lungo la Statale 91, in contrada San Pietro, nel comune di Flumeri. Poco prima delle 23:30 sono state coinvolte due autovetture. Sul posto sono giunti tempestivamente i mezzi del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino. Sono proprio i militari dell’Arma a condurre ora i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

Un secondo episodio si è consumato invece questa mattina a Baiano, nei pressi della clinica Villa Maria. Un centauro è finito nel canale che costeggia la strada. Anche in questo caso sono intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La carreggiata è rimasta bloccata per tutta la durata delle operazioni di soccorso e recupero, causando inevitabili rallentamenti alla viabilità locale.

Le indagini sono tuttora in corso per fare piena luce sulle cause di entrambi gli incidenti.