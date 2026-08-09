Berlino 84 e “I Tramonti sul Tetto della Dogana”: Avellino, musica protagonista del programma del 10 agosto

Sarà la musica la vera protagonista del programma di eventi che animerà la città di Avellino lunedì 10 agosto. Prosegue la ricca rassegna de “I Tramonti sul Tetto della Dogana”, un appuntamento molto apprezzato e che sta riscuotendo un grande successo. Dalle 19:30, sul tetto del monumento sarà il momento del “Duo Vibraria” composto da Francesca Paola Dello Ioio al flauto e Giovanni Autorino alla chitarra. Dall’Histoire du Tango di Astor Piazzolla, saranno eseguiti i brani “Bordel 1900”, “Café 1930”, Nightclub 1960” e “Concert d’Aujourd’hui”. Le prenotazioni per assistere allo spettacolo si apriranno lunedì alle ore 16:00.

In via Verdi invece appuntamento con uno dei cantautori avellinesi più amati: Berlino 84 incanterà il centro cittadino in un concerto tutto da vivere che avrà inizio alle 21. Il cantante, con un importante percorso alle spalle, è arrivato alla ribalta del panorama musicale nel 2019 con «Sotto la pioggia», canzone pubblicata nell’estate di quell’anno. Il brano viene presentato anche a Musicultura 2020, arrivando alla fase finale al Teatro Rossi di Macerata.

Tra i primi brani c’è anche «Milano-Avellino», pubblicato nel dicembre 2019: già dal titolo emerge il rapporto tra la dimensione urbana e quella irpina che caratterizza parte della sua produzione. Il 20 aprile 2026 ha pubblicato «L’Irpinia è femmina», probabilmente il brano che più esplicitamente mette al centro il rapporto dell’artista con la sua terra. Il pezzo mescola pop, cantautorato e sonorità contemporanee e, per la prima volta, introduce anche una parte cantata in dialetto. Il singolo nasce proprio con l’obiettivo di raccontare l’Irpinia oltre i confini provinciali, trasformando identità e territorio in materia musicale.