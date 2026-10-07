“Turismo delle radici”: al via il più grande investimento nella storia di Chiusano San Domenico

Il sindaco di Chiusano San Domenico e consigliere alla Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri Carmine De Angelis ha firmato il protocollo per l’avvio dei lavori della missione “Turismo delle radici”. Si tratta del più alto finanziamento mai ottenuto nella storia del Comune, un traguardo che permetterà una profonda riqualificazione del territorio.

Chiusano, in qualità di ente Capofila, ha aderito alle linee “Ecosmart Borghi” e “Cammino di Guglielmo”. Entro dicembre 2026 sarà aggiudicata la progettazione, mentre per il 2027 è previsto l’appalto dei lavori. Gli interventi toccheranno Borgo Ripa (efficientamento energetico, parcheggi e aree sportive), la Fontana vecchia, l’Eremo di Santa Maria della Valle e l’orto Cirillo. Il fiore all’occhiello sarà la ristrutturazione completa di Collina San Domenico (Chiesa e spazi antistanti), ferma da quasi 50 anni. “Un grazie al Ministro Tajani e al mio caparbio lavoro sui fondi CIPESS nazionali”, ha commentato De Angelis, celebrando il traguardo storico per la comunità.